В Ижевске завели дело на студента, пытавшегося угнать три автомобиля за ночь

Полицейские задержали 17-летнего студента одного из колледжей Ижевска, совершившего за одну ночь три попытки угона автомобилей (ст. 166 УК). Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, фигурант, находясь в состоянии опьянения, хотел доехать до ночной клуба.

В дежурную часть поступило несколько сообщений от жителей городка Металлургов об угоне транспорта. Следствие считает, что сначала студент обнаружил незапертый автомобиль «Лада Приора», попытался его завести и уехать, но столкнулся с соседней машин и убежал.

«В соседнем дворе он попытался угнать “Ладу Гранту”, однако после того как автомобиль заглох, молодой человек скрылся. Неподалеку подозреваемый проник еще в одну оставленную открытой “Ладу Калину”, но вновь потерпел неудачу»,— говорится в сообщении.

На него возбудили уголовные дела по трем фактам неправомерного завладения автомобилем без цели хищения (ст. 166 УК). По статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Подозреваемому назначили подписку о невыезде.