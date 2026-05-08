Скончалась замминистра ЖКХ Пермского края

Ушла из жизни заместитель министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Ольга Попова. Об этом сообщает минЖКХ на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Ольга Попова была назначен замминистра ЖКХ и благоустройства Пермского края летом прошлого года. Она курировала вопросы ТКО, капремонта и энергосбережения.

Ольга Попова родилась в Губахе, имела два высших образования, с 2013 года работала замглавы администрации Губахинского округа по ЖКХ и инфраструктуре. С 2020 года работала на аналогичной должности в администрации Добрянского округа.