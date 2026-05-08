Сотрудники троицкого завода получили консультации специалистов «Уралэнергосбыт»

ООО «Уралэнергосбыт» продолжает развивать формат выездных консультаций для сотрудников предприятий Челябинской области. В этот раз День УЭС состоялся в Троицке на площадке АО «ТЭМЗ» — одного из значимых прайм-клиентов компании в сегменте юридических лиц.

Мероприятие объединило взаимодействие с предприятием и консультирование сотрудников по вопросам коммунальных услуг. Специалисты направления клиентской работы провели очные консультации по начислениям, оплате коммунальных услуг, передаче показаний приборов учета и вопросам, связанным с квитанциями.

Сотрудники АО «ТЭМЗ» смогли прямо на рабочем месте уточнить информацию по своим лицевым счетам, получить разъяснения и оперативно решить возникающие вопросы без посещения офисов обслуживания.

Также участникам рассказали:

об изменениях в тарифах;

о способах передачи показаний через мобильное приложение и браузерную версию сайта;

о распространённых мошеннических схемах;

о бесплатной замене приборов учёта электроэнергии в многоквартирных домах.

«Наши клиенты из числа юридических лиц также являются нашими клиентами как физические лица, у которых возникают вопросы по начислениям, оплате услуг или работе цифровых сервисов. Формат Дня УЭС позволяет сотрудникам предприятий получить необходимые консультации прямо на рабочем месте, без посещения офисов обслуживания. Для нас важно, чтобы информация была доступной, а взаимодействие с компанией — максимально удобным», — отметила руководитель Центра клиентского сервиса по работе с юридическими лицами ООО «Уралэнергосбыт» Наталья Железняк.

Подобные встречи делают взаимодействие клиентов с компанией более удобным и доступным.

