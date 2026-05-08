В Вологодской области ликвидировали все алкомаркеты и «наливайки»

Все «наливайки» и алкомаркеты в Вологодской области закрыты. Вместо них продолжает действовать программа модернизации общепита под шифром «5:3:3», которая предполагает смену бизнес-профиля с алкоторговли на общественное питание. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Программа предполагает льготное кредитование бизнеса, готового перепрофилироваться с продажи алкоголя на общепит. Займы до 5 млн руб. выдаются под 3% годовых сроком на три года на создание кафе, пекарен и булочных на месте закрытых «наливаек».

Как сообщили власти, в 2025-м выдано 16 таких займов, в текущем —11. Общий объем финансирования превысил 94 млн руб.

В правительстве региона заявляют, что намерены продолжать программу: новые точки общепита должны привлечь туристов накануне юбилейных дат, когда прогнозируется кратный рост турпотока.

Карина Дроздецкая