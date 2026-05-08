Более 800 тыс. руб. присвоила экс-начальница отделения «Почты России» под Астраханью

Два года лишения свободы условно получила бывшая начальница почтового отделения в Астраханской области. Суд признал ее виновной в присвоении денежных средств в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщили в региональном следкоме.

Экс-начальницу почты в Астраханской области осудили условно

Фото: t.me / russianpochta

По данным следствия, фигурантка, будучи начальницей ОПС в селе Черный Яр, в период с 10 ноября по 4 декабря 2025 года похитила более 820 тыс. руб. Женщина по долгу службы имела доступ к деньгам, товарам и материальным ценностям отделения. Преступление раскрыли сотрудники регионального СК и УФСБ.

Кроме условного срока, осужденной на два года запретили занимать определенные должности.

Марина Окорокова