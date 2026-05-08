9 мая в Уфе закроют несколько улиц из-за праздничных мероприятий

Из-за празднования Дня Победы 9 мая на дорогах Уфы ограничат движение на нескольких дорогах, сообщила администрация города.

С 8:30 до 11:00 перекроют улицу Пушкина (от Цюрупы до Ленина), Советскую улицу (от Пушкина до Валиди).

С 9:00 до 14:00 перекроют проспект Октября (от Шафиева до дома 144/1), Северный и Южный проезды (от проспекта Октября до Российской улицы) и Новогорную улицу (от Северного проезда до бульвара Саид-Галиева).

В первой половине дня закроют парковку перед парком Победы по улице Комарова для проведения церемонии возложения цветов.

Также 9 мая до окончания праздничных мероприятий будет закрыта внутренняя дорога вдоль администрации Уфы (от Северного проезда до Южного). Общественный транспорт поедет по улицам-дублерам. Троллейбусы №13 и №22 не будут ездить во время перекрытий.

Майя Иванова