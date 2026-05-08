В Марий Эл пострадавшим от паводка выплатят до 50 тысяч рублей

Правительство Марий Эл утвердило порядок предоставления материальной помощи жителям, пострадавшим от паводка в этом году. Жители смогут получить до 50 тыс. руб., следует из постановления, подписанного главой региона Юрием Зайцевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подтопление в Марий Эл

Фото: Пресс-служба главы Республики Марий Эл Юрия Зайцева Подтопление в Марий Эл

Фото: Пресс-служба главы Республики Марий Эл Юрия Зайцева

Пострадавшим будут выплачивать по 40 тыс. руб. при затоплении жилого помещения и по 10 тыс. руб. — при подтоплении земельного участка с жилым домом. Если пострадали и дом, и участок, выплаты суммируются. Финансирование будет осуществляться за счет межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета.

Получить помощь смогут собственники жилья или наниматели по договору соцнайма, если их дома попали в зону затопления.

Анна Кайдалова