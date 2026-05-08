В Нижнем Новгороде ТЦ досрочно расторгают договоры аренды с продавцами вейпов

Нижегородские ТЦ начали досрочно расторгать договоры с продавцами вейпов. В руководстве торговых центров говорят, что делают это ради поддержки инициативы губернатора Глеба Никитина по нераспространению вейпов и сохранения здоровья людей, в первую очередь, детей и молодежи.

«В настоящее время в торговом центре работают несколько таких точек, и в ближайшие месяцы договорные отношения с ними будут прекращены»,– сообщил замдиректора ТРЦ «Океанис» Эдгар Акопян.

В свою очередь ведущий маркетолог ТЦ «Куб» Елена Белова рассказала, что одна из двух точек по продаже вейпов уже завершила деятельность, вторая покинет площадку 1 июня. На освободившиеся места уже ищут новых арендаторов.

Как писал «Ъ-Приволжье», в октябре 2025 года законодательное собрание Нижегородской области направило в Госдуму РФ законодательную инициативу дать регионам право самостоятельно вводить запреты на продажу вейпов.

Госдума одобрила законопроект в первом чтении, но с декабря прошлого года его рассмотрение остановилось.

Нижегородские власти с весны 2026 года ведут собственную кампанию по пресечению продажи вейпов. Предпринимателям предлагают добровольно отказаться от этого вида деятельности.