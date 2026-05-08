Уфимку осудили за нетрезвое вождение и конфисковали ее Mercedes-Benz

Кировский районный суд Уфы вынес приговор местной жительнице, признав ее виновной в управлении автомобилем в состоянии опьянения после повторного административного наказания (ч.1 ст. 264.1 УК РФ). Суд назначил ей наказание в виде 260 часов обязательных работ и лишил права управлять транспортными средствами на полтора года.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, в июне 2025 года сотрудники ГАИ остановили Mercedes-Benz, которым управляла уфимка. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие признаков опьянения.

Подсудимая признала вину.

Mercedes-Benz был конфискован в доход государства.

Олег Вахитов