Над Татарстаном сбили беспилотник
В период с 20:00 до 24:00 над Татарстаном сбили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
О количестве беспилотников не сообщается.
Всего в России в этот период дежурными средствами ПВО перехватили и уничтожили 95 БПЛА самолетного типа.
В республике до 07:36 действовал режим беспилотной опасности. На этом фоне в трех аэропортах республики вводили ограничения на полеты, сейчас их отменили.