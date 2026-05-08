В период с 20:00 до 24:00 над Татарстаном сбили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Над Татарстаном сбили беспилотник

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Над Татарстаном сбили беспилотник

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О количестве беспилотников не сообщается.

Всего в России в этот период дежурными средствами ПВО перехватили и уничтожили 95 БПЛА самолетного типа.

В республике до 07:36 действовал режим беспилотной опасности. На этом фоне в трех аэропортах республики вводили ограничения на полеты, сейчас их отменили.

Анна Кайдалова