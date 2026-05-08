Абаканский хоккейный клуб «Саяны» сообщил об отставке главного тренера

Николай Коновалов покинул пост главного тренера абаканского клуба по хоккею с мячом «Саяны». Сообщение об отставке со ссылкой на издание «Бенди+» размещено на информационных ресурсах клуба.

В сезоне 2025/2026 «Саяны» заняли последнее, 12-е место в российской Суперлиге. Команда набрала в ходе чемпионата восемь очков. «Новая команда не может сразу показывать хороший результат»,— говорил господин Коновалов, подводя в марте итоги сезона в эфире ГТРК «Хакасия».

После завершения чемпионата «Саяны» покинул ряд игроков. В их числе Григорий Федоров, Кирилл Кулаев, Чингис Хандамаев, Владимир Крюков, Аркадий Сыраев, Илья Сенченко, Артем Варламов.

Валерий Лавский