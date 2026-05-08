В выходные в Башкирии ожидаются дожди и похолодание

Сегодня, 8 мая, в Башкирии местами пройдет гроза, днем в юго-восточных районах возможны сильные дожди, локально ожидается град, сообщает Башгидрометцентр.

В субботу, 9 мая, также местами прогнозируются кратковременные дожди, днем по юго-востоку сильные, в отдельных районах пройдут грозы. Ветер будет северо-восточный, северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит +7,+12°, днем — +22,+27°, в юго-восточных районах немного прохладнее, до +17°.

В воскресенье, 10 мая похолодает. Существенных осадков не ожидается. Ветер будет северо-западный, западный умеренный, местами возможны порывы до сильного. Температура воздуха ночью опустится до 0,+5°, днем незначительно поднимется до +8,+13°.

Майя Иванова