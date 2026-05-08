В Чувашии в 05:36 отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону.

В Чувашии спустя три часа сняли угрозу атаки БПЛА

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Чувашии спустя три часа сняли угрозу атаки БПЛА

«Внимание! В Чувашской Республике отбой опасности БПЛА», — говорится в сообщении.

Угрозу объявили в 02:36 и сняли спустя три часа. На этом фоне в аэропорту Чебоксар в 07:33 сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. По сообщению Росавиации, ограничения были нужны для обеспечения безопасности полетов.

