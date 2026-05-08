Биосовместимые имплантаты ТГУ пройдут апробацию в клиниках Москвы

Разработанные учеными Томского государственного университета (ТГУ) биосовместимые имплантаты на основе никеля и титана пройдут клиническую апробацию в АО «ЦИТО», ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» и Главном военном клиническом госпитале им. академика Н. Н. Бурденко. Договоренность об этом была достигнута на стратсессии «Ростеха» в Москве, рассказали в вузе.

«Ключевая задача нашего исследования — перейти от экспериментальных разработок к клинически применимым решениям, обеспечивающим восстановление утраченных функций и повышение качества жизни пациентов»,— отметила заведующая лабораторией медицинских сплавов и имплантатов с памятью формы ТГУ Екатерина Марченко. По ее словам, разработанные в ТГУ материалы и конструкции на основе никелида титана демонстрируют высокую биосовместимость и адаптивность.

Как рассказали в ТГУ, исследования сплавов из никелида титана вуз начал еще в 90-е годы прошлого века. Сибирские хирурги, например, успешно использовали томские имплантаты для пациентов с обширными дефектами костной ткани, возникшими вследствие онкологических заболеваний.

