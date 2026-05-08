И. о. председателя Пятого апелляционного суда назначен Роман Знаменщиков

Приказом Верховного суда РФ от 27 апреля и. о. председателя Пятого апелляционного суда общей юрисдикции (Новосибирск) назначен Роман Знаменщиков, занимающий должность зампреда суда. Эту информацию «Ъ-Сибирь» подтвердили в пресс-службе суда. Отметим, что в начале апреля Роман Знаменщиков получил рекомендацию на пост председателя Иркутского облсуда.

Месяц назад Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила полномочия Марины Алексиной, которая возглавляла Пятый апелляционный суд общей юрисдикции с момента его основания в октябре 2018 года. Основанием стало ее заявление об отставке.

Илья Николаев