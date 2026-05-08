На маршруте поезда Нижневартовск — Сургут ввели постоянную остановку Ульт-Ягун

С 8 мая пригородный поезд №6095, курсирующий между Нижневартовском и Сургутом, начнет останавливаться на станции Ульт-Ягун в Сургутском районе, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Решение принято для удобства жителей Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), при этом поезд будет останавливаться на станции круглогодично. Он будет отправляться из Нижневартовска в 7:10, прибывать на станцию Ульт-Ягун в 10:42, в Сургут — в 12:10.

На станции Ульт-Ягун отсутствуют кассы, поэтому пассажирам необходимо приобретать билеты заранее через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» или без комиссии у контролера-кассира непосредственно в вагоне. Продажи билетов начинаются за 10 суток до даты отправления поезда.

Ирина Пичурина