Явка рекордов

Итоги работы главы избирательной комиссии ЯНАО Андрея Гиберта

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Андрей Гиберт

Фото: Избирательная комиссия ЯНАО Председатель избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Андрей Гиберт

Фото: Избирательная комиссия ЯНАО

Президентские выборы

Андрей Гиберт участвовал в организации первых и единственных в истории России выборах президента 1996 года, где для определения победителя потребовалось два тура, так как ни один из кандидатов не преодолел барьер в 50% голосов. В ходе повторного голосования на тот момент действующий глава государства Борис Ельцин получил поддержку 79,2% избирателей на Ямале, пришедших на участки, при явке в 66,16%. ЯНАО стал вторым регионом по уровню одобрения господина Ельцина среди населения, уступив Ингушетии с показателем в 79,8% голосов «за» президента.

На выборах в 2000 году новый российский лидер Владимир Путин взял на Ямале всего 59,11% голосов при явке в 69,01%. Однако в последующие годы политик ставил рекорды в каждую президентскую кампанию: в 2004-м его одобрили 84,50% ямальцев, пришедших на избирательные участки, в 2012-м — 84,58%, в 2018-м — 85,54%, в 2024-м — 91,75%. Явка не опускалась ниже 80,87%, а в 2024 году она достигла рекордного значения в 94,11%.

Выборы в Госдуму

Избирком ЯНАО под руководством Андрея Гиберта организовывал голосование на выборах всех восьми созывов Госдумы РФ на территории Ямала. В 1999 году от региона избрался экс-премьер-министр России Виктор Черномырдин, в 2001-2010 годах вместо него интересы ямальцев в нижней палате российского парламента представляла бывшая заместитель главы ЯНАО Наталья Комарова (в 2010-2024 годах.— губернатор ХМАО).

По итогам выборов в 2007 году Ямал в Госдуме впервые стали представлять два депутата — Наталья Комарова и Анатолий Острягин (прошли по партийному списку «Единой России», который получил в ЯНАО 79,3% голосов при явке в 84,93%).

Позже ситуация повторилась в 2021 году — от региона были избраны бывший директор государственно-правового департамента Ямала Дмитрий Погорелый (набрал в округе 55,63% при явке в 67,41%) и бывший губернатор округа Дмитрий Кобылкин (по партсписку «Единой России»; в ЯНАО партия набрала 68,92% голосов при явке в 67,41%).

Губернаторские выборы

В конце XX века Андрей Гиберт провел две единственные кампании по выборам губернатора ЯНАО, на которых победу одержал Юрий Неелов, руководивший Ямалом с 1994 года. По итогам голосования в 1996 году политик получил одобрение 68,88% пришедших на участки избирателей (явка составила 49,12%), в 2000-м — уже 88,10% при явке в 68,66%.

После отмены прямых выборов губернатора округа у ямальцев осталась возможность избирать главу Тюменской области, которую окружные власти предусмотрели в 2000 году. В 2001 году Сергей Собянин и в 2018 году Александр Моор получили на Ямале больший процент голосов, чем на территории всей Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) — 77,8% при явке в 56,53% (против 52,78% голосов «за») и 74,94% при явке в 65,98% (против 65,86% голосов в поддержку).

Выборы окружных депутатов

С первыми прямыми выборами губернатора ЯНАО в 1994 году Андрей Гиберт провел голосование за кандидатов в госдуму Ямала (с 2009 года. — заксобрание Ямала) первого созыва, по итогам которого были избраны 18 самовыдвиженцев. В 1996-м в окружной парламент прошли 19 беспартийных и один кандидат от ассоциации «Ямал — потомкам» Сергей Харючи. На выборах в 2000 году господин Харючи вновь избрался в ямальскую госдуму в числе 21 самовыдвиженца и занял пост председателя, который оставил только в 2015 году.

В 2005-м кандидаты от «Единой России» взяли половину мандатов в окружном парламенте: один одержал победу в одномандатном округе, другие девять избрались по единому округу (партия получила 60,69% голосов при явке в 44,65%). Остальные 10 мандатов достались семи самовыдвиженцам (в одномандатных округах), двум представителям от «Родины» и одному от КПРФ (все избрались по единому округу, набрали 11,07% и 7,02% голосов соответственно).

В 2010 году «Единая Россия» вновь увеличила свое представительство в заксобрании ЯНАО: ее претенденты одержали победу во всех 11 одномандатных округа и взяли семь мандатов по единому округу (партия тогда получила 64,76% голосов при явке 50,8%). Депутаты от оппозиционных партий смогли избраться в окружной парламент только по партийным спискам — ЛДПР получила два места (партия набрала 13,35%), КПРФ (8,57%) и «Справедливая Россия» (8,14%) — по одному. На выборах в 2015, 2020 и 2025 годах партии получали то же число мандатов, что и в 2010-м.