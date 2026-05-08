Над Ульяновской областью сбиты три вражеских беспилотника

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили три вражеских беспилотника над территорией Ульяновской области в пятницу, 8 мая. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Место падения зафиксировано на территории Майнского района. Пострадавших и повреждений имущества нет. Работают спецслужбы»,— говорится в сообщении.

Глава региона напомнил о запрете распространения в интернете видеозаписей и фотографий БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. Кроме того, приближаться к обломкам беспилотников опасно для жизни, отметил Алексей Русских.

Георгий Портнов