Промпредприятия Прикамья атакованы беспилотниками

На промышленные площадки Пермского края совершена атака беспилотников. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Дмитрий Махонин. «Все оперативные службы работают на месте. Проведена эвакуация сотрудников. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет»,— написал глава региона.

Ранее губернатор сообщил, что силы ПВО отражают налет БПЛА и при подлете к Перми один из них был сбит. Режим беспилотной опасности был введен сегодня в Пермском крае в половине девятого утра. Аэропорт Перми приостановил полеты.