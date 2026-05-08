обновлено 08:30

Промпредприятия Прикамья атакованы беспилотниками

На промышленные площадки Пермского края совершена атака беспилотников. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор Дмитрий Махонин. «Все оперативные службы работают на месте. Проведена эвакуация сотрудников. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет»,— написал глава региона. 

Ранее губернатор сообщил, что силы ПВО отражают налет БПЛА и при подлете к Перми один из них был сбит. Режим беспилотной опасности был введен сегодня в Пермском крае в половине девятого утра. Аэропорт Перми приостановил полеты.   