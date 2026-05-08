Обнять и кушать

Заведение HUGS, что на Сони Кривой в Челябинске — хороший пример того, что лучшее иногда все-таки действительно враг хорошего.

Ресторан HUGS (Челябинск)

Ресторан, название которого можно вольно перевести как «обнимашки», открылся пару лет назад и стал одним из целого кластера общепита, сформировавшегося на отрезке улицы Сони Кривой от Тернопольской с ее разнообразием «Белого рынка» и заведений по Витебской,4 — до Лесопарковой. И тут рядышком с HUGS такие признанные заведения, как ENVY и «Паста и Маргарита», а также китайское «Чихо», «Переговорная», столовка «Сели-Съели», арт-пространство и кофейня «ЛюбаПетя», кофейня «Просто Бейкери», плюс вклинившиеся туда же магазинчик «ЖизньМарт» и пара мини-кофеен.

Даже при том трафике, что генерирует крупный офисный центр, крупнейший в городе вуз и его общежития, и производственные корпуса расположенных рядом предприятий, конкуренция в этой локации нешуточная. И надо чем-то серьезно выделяться, отличаться от соседей.

HUGS попытались сделать ставку на качество и хорошую кухню. И стараются уже достаточно давно, чтобы войти в период зрелости, и даже расцвета.

Интерьер тут спокойный, в чем-то минималистичный, но солидный. «Дорогая простота», что называется.

Меню разнообразное. Отдельный раздел — завтраки, здесь их подают аж до трех часов дня. Основное меню выделяется несколькими блюдами из дорогих морепродуктов: камчатского краба, осьминогов, сахалинских гребешков, мурманского лосося. И вообще тут много рыбного. Благо, что пришел я сюда в четверг.

В остальном же — трудно сказать, в традиции какой кухни тут предпочитают готовить. Скорее, «сборная солянка» из тех продуктов, что есть в наличии, и предпочтений шефа.

В качестве стартера взял пару долек сыра бри с трюфелем, пасечным медом и кетчупом из инжира со злаковыми чипсами (550 руб). Да, это интересно, когда на тончайший чипсик намажешь сыр, соты меда, и сверху капнешь инжиром. Отличное сочетание молочного, сладкого и легкой кислинки.

Бри с пасечным медом, трюфелем и кетчупом из инжира (550 руб.)

Бри с пасечным медом, трюфелем и кетчупом из инжира (550 руб.)



А вот салат с говяжьей вырезкой (950 руб.) откровенно разочаровал. Нет, не ценой, черт бы с ней. И сама вырезка была великолепна — вкусная, сочная, с правильной степенью прожарки. И запеченные дольки мини-картофеля и половинки микро-томатиков были под стать. И слайсики редиски, и дольки соленых огурцов в тему.

Салат с говяжьей вырезкой, печеным молодым картофелем и тальятой (950 руб.)

Салат с говяжьей вырезкой, печеным молодым картофелем и тальятой (950 руб.)



Но зачем под все это засунули целую гору зелени? Шпинат, и салат, и что-то еще… И залили это таким количеством бальзамического уксуса, что он в итоге перебил все другие вкусы. Обычно горой зелени и бальзамиком плохие повара прячут плохие продукты и неумение готовить, но тут вроде же все хорошо начиналось…

Ситуацию спас пряный суп из брокколи с копченым лососем (690 руб.). Идеальная консистенция, идеальная температура подачи, вкуснятина в общем.

Пряный суп из брокколи с копченым лососем (690 руб.)

Пряный суп из брокколи с копченым лососем (690 руб.)



На уровне оказались и котлетки из щуки с овощным пюре и апельсиновым соусом (750 руб). Котлетки были столь нежны, что разваливались не то, что от прикосновения вилкой, но, казалось, от дуновения ветерка. Пюре — хорошее, без комочков, но большего и не требовалось, отличный фон. А фишечкой стали два плевочка красной икры, брошенные поверх котлеток. Как раз та соленость, которой чуть не хватало основе.

Котлеты из щуки с овощным пюре и апельсиновым соусом (750 руб.)

Котлеты из щуки с овощным пюре и апельсиновым соусом (750 руб.)



На десерт выбрал немного местного самодельного мороженого (150 руб.\шарик). Лучшим стало лимонное.

В итоге вместе с хлебной корзиной (190 руб.) и кусочком сливочного масла (120 руб.), а также прекрасным грейпфрутовым лимонадом (350 руб.) обед в HUGS обошелся мне почти в четыре тысячи рублей. И это без вина и прочего алкоголя. При том, что барная карта тут разнообразная, а винная карта почему-то отличается полным отсутствием российских вин.

Вкусно? Да. Причем заметно явное желание работать прежде всего на качество. Это среди челябинских мастеров общепита встречается не так уж часто.

Дорого? Да, дорого. И не только по челябинским меркам. Возможно, именно поэтому я весь обед в середине дня в насыщенной трафиком локации просидел в этом ресторане в качестве единственного посетителя.

Дмитрий Моргулес