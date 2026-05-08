Жителя Омска ждет суд за незаконный вывод за рубеж 2,5 млн руб. в японских йенах

Уголовное дело о незаконных валютных операциях рассмотрит Первомайский райсуд Омска. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По информации ведомства, следствие установило, что в марте 2025 года 40-летний житель Омска незаконно перевел 4,3 млн японских йен (эквивалентно 2,5 млн руб.) на банковские счета нерезидента под предлогом оплаты поставок иномарок. В кредитную организацию им были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перечислений.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением подложных документов). Максимальное наказание по ней — три года лишения свободы.

Илья Николаев