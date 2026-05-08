В Кургане ограничат движение на части улиц в День Победы

В Кургане для празднования 9 мая перекроют движение транспорта и запретят парковку на некоторых участках дорог. Общественный транспорт будет ездить по другим маршрутам, сообщает пресс-служба мэрии.

С 20 часов 8 мая до 23 часов 9 мая будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на следующих участках:

улица Гоголя от Томина до Пролетарской;

улица Пушкина от Ленина до Комсомольской;

улица Ленина от Карла Маркса до Коли Мяготина;

улица Володарского от Гоголя до Карла Маркса;

улица Томина от Коли Мяготина до Карла Маркса;

улица Комсомольская от Пушкина до Гоголя;

на автомобильном проезде у зданий по Гоголя, 55, 55А (со стороны здания администрации Кургана);

на парковочной площадке у зданий по Гоголя, 53, 55, напротив центрального входа кинотеатра «Россия»;

на парковочной площадке у зданий по Гоголя, 61, 83, напротив центрального входа драмтеатра;

на парковочной площадке у Кафедрального собора Александра Невского (Володарского, 42);

на парковочной площадке перед входом в Центральный парк культуры и отдыха (Карельцева, 13).

С 6 часов до 23 часов 9 мая будет запрещено движение машин на следующих участках:

улица Ленина от Максима Горького до Коли Мяготина;

улица Володарского от Гоголя до Карла Маркса;

улица Томина от Коли Мяготина до Карла Маркса;

улица Гоголя от Пролетарской до Томина;

улица Пушкина от Ленина до Комсомольской;

улица Комсомольская от Пушкина до Гоголя;

улица Ленина от Карла Маркса до Коли Мяготина.

На это же время изменятся маршруты общественного транспорта:

Маршрут №11 — Куйбышева, Пролетарская, Гоголя, Савельева, Коли Мяготина, Красина и далее по маршруту; в обратном направлении: Красина, Коли Мяготина, Пролетарская и далее по маршруту;

Маршруты №16, №24 — Куйбышева, Пролетарская, Гоголя, Савельева, Коли Мяготина, Ленина и далее по маршрутам; в обратном направлении: Ленина, Коли Мяготина, Пролетарская и далее по маршрутам;

Маршрут №45 — Куйбышева, Пролетарская, Гоголя, Савельева, Коли Мяготина, Кирова, Гоголя и далее по маршруту; в обратном направлении: Гоголя, Кирова, Коли Мяготина, Пролетарская, Куйбышева и далее по маршруту;

Маршруты №51, №54 — Гоголя, Кирова, Коли Мяготина, Пролетарская, Машиностроителей и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;

Маршрут №57 — Гоголя, Кирова, Коли Мяготина, Пролетарская, Гоголя и далее по маршруту; в обратном направлении: Гоголя, Савельева, Коли Мяготина, Кирова, Гоголя и далее по маршруту;

Маршрут №91 — Карла Маркса, Бурова-Петрова, Гоголя, Савельева, Коли Мяготина и далее по маршруту; в обратном направлении: Коли Мяготина, Пролетарская, Карла Маркса и далее по маршруту;

Маршрут №92 — в направлении ТЭЦ: Куйбышева, Бурова-Петрова, Гоголя, Савельева, Коли Мяготина, Красина и далее по маршруту; в обратном направлении: Красина, Коли Мяготина, Пролетарская и далее по маршруту.

Виталина Ярховска