В Красноярске до конца мая введен особый противопожарный режим

В Красноярске введен особый противопожарный режим, который будет действовать с 8 по 31 мая. Он призван снизить число ландшафтных пожаров, сообщили в горадминистрации.

На время действия режима в городе запрещено использование открытого огня. «Ответственными службами будут проводиться рейды с целью выявления фактов нарушений особого противопожарного режима»,— говорится в сообщении властей.

За несоблюдение требований пожарной безопасности в период действия особого режима штрафы для физических лиц увеличены до 20 тыс. руб., для должностных лиц — до 60 тыс. руб., для предпринимателей — до 80 тыс. руб., для юрлиц — до 800 тыс. руб.

Михаил Кичанов