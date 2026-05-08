Посол РФ в Канаде: Москва примет все меры для защиты судоходства в Арктике

Россия защитит свободу судоходства в Арктике, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов. По его словам, Москва готова задействовать весь арсенал инструментов для обеспечения безопасности в регионе.

«Выступая за сохранение региона зоной мира... мы одновременно продолжим надежно обеспечивать свои национальные интересы и интересы безопасности, включая защиту свободы судоходства. И будем предпринимать для этого все необходимые меры. Как дипломатического, так и военно-политического характера»,— сказал господин Степанов в разговоре с «Известиями».

Господин Степанов добавил, что милитаризация Арктики подрывает сложившийся десятилетиями баланс стабильности.

В марте премьер-министр Канады Марк Карни сообщил о планах выделить $25 млрд на модернизацию баз в городах Йеллоунайф, Инувик и Икалуит, а также на развертывание оперативной базы в регионе Лабрадор. Благодаря этому НАТО сможет размещать на базах свою авиацию и обнаруживать ракеты и самолеты других государств, отмечают «Известия».