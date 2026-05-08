Празднование Дня Победы, «Сокровища контрабандистов», Ханс Циммер и «Гамлет»

Концерты Поп-рок хиты 12 мая в театре на Булаке состоится концерт «Поп-рок хиты, лучшее». Камерный оркестр театра на Булаке в эпичном звучании исполнит легендарные песни Muse, Metallica, Queen, AC/DC, «Кино», «Арии», Майкла Джексона, Агутина и других. Стоимость билетов — от 750 рублей. (0+) Анна Герман 13 мая в Татарской филармонии им. Тукая пройдет концерт «Эхо любви. Анна Герман», посвященный 90-летию со дня рождения певицы. Стоимость билетов — от 500 рублей. (6+) Ханс Циммер 14 мая в Доме Simple Music на Фабрике Алафузова состоится концерт, посвященный музыке Ханса Циммера. Прозвучат избранные композиции из фильмов «Гладиатор», «Начало», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», «Бэтмен: Начало» и других. Стоимость билетов — от 1500 рублей. (0+)

Постановки Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ «Осенний отголосок» 11 мая в новом здании театра Камала покажут комедию «Осенний отголосок». По сюжету у профессора, безгранично преданного татарской филологии и своей жене, в канун юбилея случается катастрофа, которая разрушает его идеальный образ в глазах семьи. Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом на русский и английский. Стоимость билетов — от 500 рублей. (12+) «Ревизор» 12 мая в театре Качалова покажут «Ревизора» Николая Гоголя в постановке Александра Славутского. Спектакль — о совести, о том, что за все придется платить. Стоимость билетов — от 100 рублей. (12+) «Гамлет» 14 мая в театре Качалова покажут трагедию Уильяма Шекспира «Гамлет» в постановке Александра Славутского. В спектакле звучат темы французского композитора Рене Обри в обработке и исполнении инструментальной группы театра. Стоимость билетов — от 100 рублей. (18+)

Выставки «Культурный код Казани» С 8 мая в Выставочных залах Присутственных мест откроется выставка «Культурный код Казани: духовное наследие и традиции» — совместный проект Национального музея Татарстана и Музея-заповедника «Казанский Кремль». Более 500 экспонатов из шести музеев Казани, Москвы и Петербурга охватывают период от раннего Средневековья до начала XX века. В пяти разделах показано, как вера, торговля, ремесло и образование сформировали культурный код татарского народа. Среди тем: история государственности от Волжской Булгарии до Казанского ханства, ислам в повседневной жизни, татарское предпринимательство, интеллектуальная революция XIX — начала XX века и отдельный зал о шамаиле — каллиграфическом жанре исламского искусства. Выставка продлится более двух лет. «Сокровища контрабандистов» До 2 июня в казанском Музее естественной истории Татарстана проходит выставка «Сокровища контрабандистов». Экспозиция из 50 предметов из фондов Дарвиновского музея и собраний Казанского Кремля показывает то, что чаще всего изымает таможня: чучела редких животных и птиц, шкуры леопарда и ягуара, бивни слонов, изделия из кожи рептилий, а также окаменелости и минералы из Мадагаскара и Бразилии. Посетители узнают о масштабах черного рынка: за 50 лет численность носорогов сократилась на 97%, а стоимость грамма рога превышает цену золота.

Праздник 9 мая Фото: Коммерсантъ Военный парад на площади Тысячелетия в Казани в 2025 году

Фото: Коммерсантъ Главной площадкой празднования Дня Победы в Казани станет площадь Тысячелетия. В 10:00 здесь пройдет парад войск Казанского гарнизона с участием военнослужащих, курсантов, ветеранов и студентов военных кафедр. Сразу после парада зрителям представят масштабную театрализованную композицию о вкладе предприятий Казани и Татарстана, а также многонационального советского народа. Вечерняя программа на площади начнется в 19:00: выступят мастера искусств, молодежные группы, творческие коллективы и сводный хор города в рамках проекта «Поющая Казань». Завершится праздник в 22:00 красочным салютом над акваторией реки Казанки. Также в программе — шествие «Бессмертного полка» по улицам Карла Маркса, Лобачевского и Кремлевской до площади Тысячелетия. В парке Победы в течение дня пройдут традиционный смотр строя и песни с участием юнармейцев и кадетов, гала-концерт детского фестиваля «Фанфары Победы», а также памятные церемонии у Вечного огня, памятников труженикам тыла, матерям и вдовам, а также советскому солдату. В Казанском Кремле с 11:00 у мечети Кул Шариф состоится ежегодная патриотическая акция «Вальс Победы». Здесь же разместят мемориальный стенд «Стена героев», а для гостей будет работать полевая кухня. В 17:00 во дворе Присутственных мест покажут вокально-хореографический спектакль «Домой с Победой…».

Влас Северин