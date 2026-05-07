На Покровке закрылся книжный магазин «Ходасевич»

Сегодня завершился последний день работы книжного магазина «Ходасевич», который находится в Москве на ул. Покровке. Как объясняло руководство, его закрывают из-за капитального ремонта здания — старинного «Жилого дома с лавками», включенного в объекты культурного наследия, в подвале которого он находился 13 лет. Магазин не сможет потянуть переезд из-за слишком высокой стоимости аренды в Москве, говорила управляющая «Ходасевича» Анна Радашина.

Руководство сегодня организовало прощальный вечер: «Работаем до талого, рассказываем байки и пьем после 20:00»,— сообщалось в социальных сетях магазина.

О грядущем закрытии магазина сообщалось месяц назад. «Мы решили не сохранять магазин ради какой-то идеи. Книжных магазинов достаточно много в Москве, и, к сожалению, это тенденция, что независимые какие-то места, не только книжные, закрываются»,— говорила госпожа Радишина в интервью MSK1.ru.

«Ходасевич» — один из самых известных независимых книжных магазинов в России. Его открыл Стас Гайворонский в 2012 году. Ранее руководство допускало, что магазин может открыться в новой точке, если удастся найти спонсора.