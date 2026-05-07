В Ульяновской области медианная зарплата достигнет 200 тыс. руб. через девять лет

Аналитики агентства РИА «Рейтинг» (входит в государственную медиагруппу «Россия сегодня») подготовили рейтинг регионов России по срокам, когда уровень медианной зарплаты (зарплаты половины населения) в субъекте достигнет 200 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Рейтинг составлялся на основании прогнозных расчетов, исходя из статданных регионов по паритету покупательной способности (с учетом разницы цен в регионах) при сохранении номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения за последние пять лет.

Согласно данным опубликованного рейтинга, половина населения Ульяновской области будет получать зарплату не менее 200 тыс. руб. через 8,7 года (41-е место рейтинга). В Самарской области — через 8,6 года (37-е место). В Оренбургской — почти на год раньше Ульяновской области — через 7,9 года (23-е место)

В лидерах рейтинга Ямало-Ненецкий АО (5,7), Чукотский АО (5,8) и Татарстан (6,2). Замыкают рейтинг Чеченская Республика, где такого уровня медианной зарплаты будут ждать 19,1 года, и Республика Ингушетия, где ожидание превысит 22 года.

Андрей Васильев, Ульяновск