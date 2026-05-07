Более 46 млн руб. потратили на безопасность стадиона «Локомотив» в Саратове

В Саратове на стадионе «Локомотив» установили новую систему безопасности. Закупка и монтаж оборудования обошлись региональному бюджету более чем в 46 млн руб., сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

На спортивном объекте смонтировали пропускные турникеты, установили стационарные металлодетекторы и камеры видеонаблюдения. Оборудованы зоны для досмотра транспорта. Новая аппаратура позволит проходить на стадион быстрее, чем при ручном досмотре. Ее уже проверили в тестовом режиме.

«Проведенные работы помогут сохранить за «Локомотивом» статус стадиона первой категории и сделать его основной площадкой для развития футбола, детского и юношеского спорта. Кроме того, это позволит саратовскому ’Соколу’ и дальше проводить на стадионе домашние матчи с различными командами ФНЛ», — отметил глава региона.

Марина Окорокова