«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказал про то, какую поддержку получают компании, работающие в отрасли 3D-печати, по нацпроекту «Средства производства и автоматизации».

За последние 10 лет аддитивные технологии или, проще говоря, 3D-печать стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Сегодня с их помощью создают не только предметы быта, но и сложнейшие промышленные конструкции: печатают крышки для атомных реакторов, возводят здания, изготавливают индивидуальные медицинские протезы и даже производят комплектующие для отечественных авиационных двигателей.

Стимулирует развитие отрасли и нацпроект «Средства производства и автоматизации». Так, производителям компенсируют до 20% скидки для покупателей их продукции на территории страны и до 25% — при экспорте. В результате предприятия могут продавать оборудование без убытков, а покупатели — приобретать его по более доступной цене, говорит гендиректор компании «Лазерные системы» Дмитрий Васильев. Фирма на рынке уже почти 30 лет и занимается созданием лазерного и оптоэлектронного оборудования, в том числе 3D-принтеров для печати металлом.

«Сама процедура получения субсидии прозрачна и понятна. Она направлена на поддержку именно отечественного оборудования и предприятий, которые планируют его приобретать и внедрять. И в этом суть этой поддержки.

На данном этапе наше предприятие вкладывается в серийное производство отечественных 3D-принтеров. Самый важный вопрос — это стабильный сбыт, расширение сбыта нашей продукции. Поэтому эта мера поддержки ценна для нас ничуть не меньше, чем для потенциальных покупателей, которые могут по более выгодным ценам приобрести нашу продукцию»,— рассказал Дмитрий Васильев.

Помимо отрасли 3D-печати, нацпроект призван усилить развитие станкостроения и промышленной робототехники.