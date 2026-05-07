В Грузии оперного певца Бурчуладзе осудили на 7 лет за «попытку захвата» президентского дворца

Тбилисский городской суд приговорил оперного певца и лидера общественно-политического движения «Проспект Руставели» Паату Бурчуладзе к семи годам лишения свободы по статьям об организации массового насилия, попытке захвата стратегического объекта и призыв к свержению власти, сообщает Interpressnews.

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Вместе с 71-летним Бурчуладзе по тому же делу к семи годам тюремного заключения приговорены бывший главный прокурор Грузии Муртаз Зоделава, один из лидеров партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Ираклий Надирадзе, член правления партии «Стратегия строитель» Паата Манджгаладзе и отставной полковник грузинской армии Лаша Беридзе.

Фигурантов полиция арестовала вечером 4 октября прошлого года после массовой акции протеста в Тбилиси, участники которой выступали против «пророссийской политики» правящей партии, требовали отставки правительства и суда над ним.

В тот день несколько тысяч участников митинга протеста двинулись от площади Свободы к резиденции главы государства дворцу Орбелиани по призыву экс-главного прокурора Муртаза Зоделавы, заявившего о необходимости «получить ключи от президентского дворца». Охрана немедленно эвакуировала из здания президента Михаила Кавелашвили. Десятки оппозиционеров ворвались во двор дворца на площади Орбелиани, но вскоре были вытеснены оттуда бойцами департамента специальных заданий МВД и сотрудниками Службы государственной охраны, которые применили перцовый спрей и другие спецсредства. Одновременно на той же площади произошли ожесточенные столкновения между протестующими и спецназом МВД. Десятки участников акции были арестованы по аналогичному обвинению за «попытку захвата» резиденции главы государства. Приговоры им будут вынесены в ближайшее время.

В заключительном слове, перед объявлением приговора, Паата Бурчуладзе и другие подсудимые заявили, что считают себя невиновными, и обещали продолжить борьбу против правящей партии «Грузинская мечта», которая, по их мнению, «губит страну» и «тащит Грузию в Россию».

Георгий Двали, Тбилиси