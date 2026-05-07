Воздушно-тревожное время

7 мая Пермский край вновь подвергся атаке беспилотников. В результате одного из ударов в краевой столице повреждена многоэтажка. Находившиеся в доме жильцы были эвакуированы в пункт временного размещения. Пострадал и находившийся рядом корпус нейрохирургии, где врачи продолжали операции даже во время налета. Кроме этого, беспилотники нанесли удар по административному зданию в Пермском районе, в результате чего пострадал один человек, и по одному из промышленных предприятий. Устранение последствий атаки взяла на контроль краевая прокуратура. Власти по соображениям безопасности решили отменить запланированный на 9 мая парад войск Пермского гарнизона.



Очередная атака БПЛА на Пермский край была совершена днем 7 мая. В Перми режим «Беспилотная опасность» действовал с 9:40. Аналогичный режим был введен и в Соликамске. Около полудня в различных районах краевой столицы прозвучали сирены и предупреждения о воздушной опасности. Местные университеты перевели студентов на дистанционный формат обучения. Часть школ, как сообщалось в соцсетях, были эвакуированы.

Днем губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о прилете вражеского беспилотника на одно из промышленных предприятий региона, жертв в результате инцидента нет. Еще несколько БПЛА были сбиты. В Пермском муниципальном округе было также повреждено административное здание. В результате пострадал один мужчина, его состояние медики оценили как удовлетворительное. На места ударов и падения осколков беспилотников были отправлены экстренные службы.

В этот раз удар пришелся и по жилому массиву — впервые был поврежден шестнадцатиэтажный дом в Свердловском районе.

На месте оперативно был развернут штаб по ликвидаций последствий под руководством господина Махонина. Эвакуированных жильцов отправили в пункт временного размещения, куда прибыл глава Перми Эдуард Соснин. Он сообщил, что пострадавший дом оцеплен, для жильцов организовано питание и психологическая помощь. К вечеру специалисты завершили обследование многоэтажки. «Повреждены остекление квартир, кровля над третьим подъездом и перекрытия в чердачном помещении. Угрозы обрушения нет»,— отметил Эдуард Соснин.

Всем людям власти разрешили вернуться в дом, кроме жильцов одной квартиры, в которой требуется разборка части кровли и уборка мусора. Они разместятся у родственников, уточнил мэр. Средства на ликвидацию последствий будут выделены из городского бюджета. Ремонтом и восстановлением остекления будет заниматься фонд капитального ремонта. Пострадавших и погибших в результате атаки по жилому комплексу нет.

По словам Дмитрия Махонина, во время удара по жилому дому был поврежден и находящийся рядом корпус нейрохирургии. В момент инцидента там проводилось две операции. Обе были завершены успешно. Днем экстренные службы занимались ликвидацией последствий и проверяли дом на наличие взрывчатых веществ. Министерству строительства Пермского края и администрации Перми губернатором поручено определить размер ущерба, нанесенного жилью и автотранспортным средствам.

Устранение последствий атаки беспилотников взяла на контроль прокуратура Пермского края. На места для координации экстренных и оперативных служб отправился прокурор Перми Егор Шмырин, а также прокурор Пермского района Александр Теплых.

Вечером губернатор сообщил о решении властей отменить парад войск Пермского гарнизона, запланированный на День Победы.

По его словам, такое решение принято по итогам совещания оперативного штаба с целью обеспечения безопасности людей. «В параде участвует более 2 тыс. человек, мы понимаем, что они являются представителями силовых структур, важно, чтобы они находились в рабочем режиме», - отметил глава региона. В территориях мероприятия, по его словам будут проводиться с учетом требований безопасности.

Отметим, что за последние две недели это уже третья атака на объекты в Перми и на прилегающих территориях. Об атаке БПЛА на промплощадки в Пермском округе сообщалось 29 и 30 апреля. Пострадавших и значимых разрушений, по данным правительства региона, не было. Ранее атаке дважды подвергались промышленные объекты Губахи. В октябре прошлого года беспилотник упал на двухквартирный жилой дом в Березниках. В результате инцидента никто не пострадал.

Анастасия Леонтьева