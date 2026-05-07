После атаки БПЛА отменен парад войск Пермского гарнизона

Власти Прикамья по итогам совещания решили отменить парад войск Пермского гарнизона, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в видеообращении к жителям. По его словам, такое решение принято по итогам совещания оперативного штаба с целью обеспечения безопасности людей.

«В параде участвует более 2 тыс. человек, мы понимаем, что они являются представителями силовых структур, важно, чтобы они находились в рабочем режиме»,— отметил глава региона. В территориях мероприятия, по его словам будут проводиться с учетом требований безопасности.

При этом господин Махонин пояснил, что ряд из них состоится в помещениях, кроме того, пройдет церемония возложения цветов к памятнику героям фронта и тыла. «Это наш священный долг»,— сказал губернатор.