В Ульяновске у фасовщика подпольного магазина изъяли более килограмма наркотиков

В Ульяновске на ул. Кольцевой экипаж ДПС, обратив внимание на неопрятно одетого молодого человека, в итоге пресек распространение крупной партии наркотиков, сообщила в четверг пресс-служба регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Вызванная оперативно-следственная группа в ходе личного досмотра задержанного молодого человека обнаружила в его рюкзаке 19 свертков с наркотиками (мефедрон и так называемая «соль») общей массой более 290 граммов.

Задержанный оказался нигде не работающим 21-летним жителем Ульяновска. В дальнейшем при осмотре жилища задержанного были изъяты электронные весы, упаковочный материал, сверток из полиэтиленовой пленки с гашишем массой более 300 граммов, пакет с «солью» массой более 570 граммов, а также 73 стрип-пакета уже с расфасованными наркотиками.

Задержанный пояснил, что сам наркотики не употребляет, но работает фасовщиком в интернет-магазине по продаже запрещенных веществ. По заданиям кураторов и указанным ими координатам он забирал крупные оптовые партии наркотиков, дома их расфасовывал, а затем раскладывал по городу в тайники.

Полицией возбуждено уголовное дело по факту покушения (ч. 3 ст. 30 УК РФ, до 3/4 максимального срока) на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок).

Андрей Васильев, Ульяновск