Песков объяснил отключение мобильной связи в Москве и Петербурге мерами безопасности
Отключение мобильной связи в городах России — мера безопасности, которая является приоритетом. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об отключении интернета в Москве и Петербурге. Слова господина Пескова приводит «РИА Новости».
В начале мая 2026 года в России, особенно в Москве и Петербурге наблюдаются регулярные сбои мобильного интернета
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Меры принимаются необходимые. Необходимые в рамках действующего закона. Они необходимы для обеспечения безопасности граждан, что является абсолютным приоритетом»,— прокомментировал пресс-секретарь президента РФ.
