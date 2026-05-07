Песков объяснил отключение мобильной связи в Москве и Петербурге мерами безопасности

Отключение мобильной связи в городах России — мера безопасности, которая является приоритетом. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об отключении интернета в Москве и Петербурге. Слова господина Пескова приводит «РИА Новости».

В начале мая 2026 года в России, особенно в Москве и Петербурге наблюдаются регулярные сбои мобильного интернета

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Меры принимаются необходимые. Необходимые в рамках действующего закона. Они необходимы для обеспечения безопасности граждан, что является абсолютным приоритетом»,— прокомментировал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что петербуржцам рассказали о способах оплаты проезда по СЗД при нестабильной связи.

Карина Дроздецкая

