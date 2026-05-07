Следствие по полной программе

В Москве суд заочно арестовал руководителя крупной IT-компании ООО «Пармалогика» Евгения Овчарова. Скрывшийся от следствия и объявленный в розыск бизнесмен обвиняется в особо крупном хищении бюджетных средств. Причем потерпевшей стороной по делу является Генеральная прокуратура России. «Пармалогика» часто выступала разработчиком программного обеспечения и цифровой трансформации для госструктур. Одним из заказчиков стало надзорное ведомство, которое, однако, недосчиталось почти 1 млрд руб. выделенных средств, обратившись сначала в арбитраж, а потом и в следственные органы.

Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для учредителя «Пармалогики» в заочном режиме вынесла в четверг, 7 мая, судья Мещанского райсуда Оксана Горюнова. Тем самым было удовлетворено ходатайство следователей Следственного департамента МВД России, которые расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В суде представители следствия уточнили, что обвиняемый скрылся, предположительно за границей, и объявлен в международный розыск.

«В отношении Овчарова Евгения Борисовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента его фактического задержания на территории РФ»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе Мосгорсуда.

Там также уточнили, что господин Овчаров «и иные неустановленные лица» обвиняются в хищении бюджетных денежных средств в размере свыше 800 млн руб., «выделенных Генеральной прокуратуре РФ на развитие ведомственного программного обеспечения».

Евгений Овчаров является одним из старожилов российской IT-индустрии, в том числе в области разработки ПО для различных госструктур. С 1998 года он работал в пермской IT-компании «Прогноз» в области бизнес-аналитики и заказного ПО. Это АО, помимо прочего, тесно сотрудничало как с федеральными, так и c региональными органами власти. Среди заказчиков услуг «Прогноза» числились администрации президента и правительства РФ, Министерство экономики, крупнейшие банки и компании с госучастием. Однако в середине прошлого десятилетия у предприятия начались серьезные проблемы.

В 2017 году по заявлению двух госзаказчиков из Тюменской области и Республики Саха (Якутии) компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков. В том же году «Прогноз» был признан банкротом с общим размером требований кредиторов более 2,7 млрд руб.

За год до этого Евгений Овчаров ушел из компании с поста первого заместителя гендиректора. По некоторым данным, за ним последовало около 200 сотрудников. Бизнесмен создал Parma Technologies Group, которая позиционировала себя как «разработчик и поставщик решений для цифровой трансформации государственных и коммерческих организаций». В команду специалистов вошли, согласно данным самой компании, порядка 600 сотрудников — «архитекторов, аналитиков, разработчиков».

Костяком Parma Technologies Group стало зарегистрированное в Москве ООО «Пармалогика», позже сменившее «прописку» на Пермь. Эта компания, в частности, как сообщал “Ъ”, развивала программу «Кластрум» — функциональный модуль для сбора, обработки, анализа и визуализации большого объема данных, а также систему централизованного управления правами доступа «Юнигейт». Кроме того, господин Овчаров в разном качестве фигурировал в ООО «Айти Парма», ООО «ТГ “Парма”», ООО «Кама Технологии» и т. д. Выручка Parma Technologies Group в 2024 году составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 200 млн руб. Однако потом у «Пармалогики» начались серьезные проблемы, в том числе и из-за судебных разбирательств. Резко упала выручка, численность сотрудников сократилась с нескольких сотен до нескольких человек, а весной 2025 года была инициирована процедура банкротства.

Не исключено, что на крах IT-компании, в свое время входившей в топ-5 российских фирм в данной сфере, повлиял конфликт с Генпрокуратурой.

Еще в декабре 2021 года, как рассказывал “Ъ”, надзорное ведомство и еще одна компания подали в Арбитражный суд Москвы иск на 914 млн руб. Суть претензий осталась неизвестной, поскольку уже на втором заседании истцы настояли на проведении слушаний в закрытом режиме. В декабре 2024 года иск после ряда экспертиз был удовлетворен полностью, а решение подтверждено в судах вышестоящих инстанций. По предварительным данным, уголовное дело о мошенничестве стало прямым продолжением истории с арбитражным разбирательством, а речь в обоих случаях шла о программном обеспечении в рамках цифровизации надзорного ведомства. В рамках расследования Генпрокуратура уже якобы признана потерпевшей стороной, а полиция сейчас ведет активный розыск Евгения Овчарова, предположительно скрывшегося за границей, и устанавливает остальных участников аферы.

Сергей Сергеев