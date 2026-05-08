В Прикамье лидерами по уровню медианной зарплаты стали сварщики и курьеры

Медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях в Пермском крае в апреле 2026 года выросла на 13% (на 8 тыс. руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 70 тыс. руб. В апреле 2025 года медианная зарплата составляла 61,9 тыс. руб. Об этом сообщают аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Самые большие медианные зарплаты в Пермском крае предлагают сварщикам — 260,9 тыс. руб., курьерам — 160 тыс. руб. и монтажникам — 154,8 тыс. руб. В пятерку лидеров вошли также агенты по недвижимости (150 тыс. руб.) и прорабы и мастера СМР (146,7 тыс. руб.).

Наибольшие средние предлагаемые зарплаты в апреле наблюдались в сферах высшего и среднего менеджмента (118,4 тыс. руб.), в стратегии, инвестициях и консалтинге (113,3 тыс. руб.), в строительстве и недвижимости (100,5 тыс. руб.) и в автомобильном бизнесе (99,7 тыс. руб.).

Пермь занимает четвертое место в ПФО по уровню предлагаемой медианной зарплаты вместе с Удмуртской Республикой. Лидерами являются Республики Татарстан (80,3 тыс. руб.) и Башкортостан (80 тыс. руб.) и Нижегородская область (73,6 тыс. руб.).