Тема Великой Отечественной войны по-прежнему объединяет россиян

Для россиян Великая Отечественная война (ВОВ) остается консолидирующей темой, рассказала эксперт ВЦИОМа Мария Григорьева 7 мая на круглом столе Экспертного института социальных исследований.

«Этот ценностный ресурс важно не растерять, поскольку ВОВ — одна из немногих тем, которые действительно объединяют наше общество»,— подчеркнула она. При этом память о той войне — «не какой-то музейный архив, а вполне "живой" ресурс, содержащий и эмоции, и знания, и семейные сюжеты», отметила социолог, сославшись на результаты свежего исследования ВЦИОМа.

Согласно этому опросу, важным сохранение памяти о ВОВ считают 98% респондентов, а темой для обсуждения война остается в семьях 89% опрошенных. Коллективная память хранит и героев той войны, сообщила госпожа Григорьева. Свыше 70% респондентов назвали хотя бы одного героя ВОВ, а чаще всего упоминались Георгий Жуков (36%), Зоя Космодемьянская (15%), Константин Рокоссовский (14%) и Александр Матросов (12%).

На бытовом уровне ВОВ осмысляется и через культурные события, в первую очередь кино, продолжила Мария Григорьева. Любимый фильм о войне назвали 75% опрошенных, среди лидеров оказались советские ленты «В бой идут одни "старики"» (28%), «А зори здесь тихие» (19%), «Они сражались за Родину» (15%) и «Семнадцать мгновений весны» (10%). Из российских фильмов респонденты (преимущественно молодые) вспомнили «Т-34» и «Брестскую крепость». «Но у молодежи еще в списке есть серьезный фильм "Иди и смотри" (третье место у людей 25–35 лет.— “Ъ”), мне кажется, это важный показатель»,— заметила социолог.

Праздновать День Победы собираются 82% респондентов, а 49% намерены принять участие в приуроченных к нему торжествах. В целом 9 Мая конкурирует с Новым годом за звание самого главного праздника россиян, хотя доля тех, кто считает его прежде всего «днем памяти и скорби», за последние 20 лет заметно выросла, особенно среди молодых.

По мнению депутата Госдумы Ольги Занко («Единая Россия»), День Победы остается одним из главных праздников для россиян в том числе в связи с вниманием государства. Власти сумели «найти форматы, которые позволяют молодому поколению быть активными соучастниками формирования общей памяти», возродить интерес к семейной истории и поддержать общественные инициативы, «ставшие по-настоящему народными», пояснила она.

Григорий Лейба