Акция «Бессмертный полк» пройдет на борту рейса Петербург — Волгоград

Пассажиры авиарейсов FV6117/6118 Санкт-Петербург — Волгоград смогут принять участие в акции «Бессмертный полк» на борту самолета. Об этом сообщила служба внешних коммуникаций авиакомпании «Россия». Чтобы принять участие, нужно принести фотографии своих родственников.

Чтобы принять участие, нужно принести фотографии своих родственников

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Организаторы рекомендуют заранее оформить снимок в специальную рамку на сайте движения «Бессмертный полк». В авиакомпании также добавили, что в салоне самолета 9 мая будут звучать легендарные песни военных лет, а бортпроводники вручат каждому пассажиру георгиевскую ленточку.

Карина Дроздецкая