Ульяновский «Авиастар» лидирует по количеству вакансий

Ульяновский самолетостроительный завод «Авиастар» (филиал АО «Ил») остается лидером по количеству вакансий. Об этом сообщила администрация Ульяновска со ссылкой на информацию специалистов Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области.

На сегодня на «Авиастаре» числится 701 вакантное рабочее место (24 апреля было 696 вакансий).

В пятерку предприятий-лидеров по количеству вакансий входят также АО «Гулливер» (386 вакансий), ООО «УАЗ» (362 вакансии), АО «Ульяновский механический завод» (174 вакансии) и УМУП «Ульяновскводоканал» (160 вакансий).

В топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий входят: коммерческий директор ООО «ПК Дельта» (149 тыс. руб.), мастер производственного участка «Авиастара» (110 тыс. руб.), главный инженер ООО «Энергохолдинг» (102,6 тыс. руб.), наладчик железнодорожно-строительных машин и механизмов ООО «Инжиниринг Сервис-Путьмаш» (100 тыс. руб.), оператор станков с ЧПУ АО «ФРЕСТ» (100 тыс. руб.).

Андрей Васильев, Ульяновск