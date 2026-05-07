Главу МО «Гавань» в Петербурге оштрафовали на 700 тыс. рублей
Мировой судья судебного участка № 119 Санкт-Петербурга признал главу муниципального образования «Гавань» Нэлли Вавилину виновной в неисполнении решения суда о восстановлении сотрудника в должности. Чиновнице назначен штраф в 700 тыс. рублей, также с нее взыскано 190 тыс. рублей на оплату представителя потерпевшего. Дело возбудил Следственный комитет после трех административных нарушений, сообщает канал «78».
Нэлли Вавилина трижды привлекалась к административной ответственности за неисполнение решения суда о восстановлении в должности Петра Зерникова — бывшего главы местной администрации МО «Гавань». После третьего нарушения Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 315 УК РФ.
«Вавилина, игнорируя требования судебного пристава-исполнителя, не осуществила действий по фактическому допуску З. к работе и созданию условий для исполнения им своих трудовых обязанностей, а также воспрепятствовала исполнению вступившего в законную силу решения суда, не отменив приказ об увольнении и не выплатив заработную плату за время вынужденного прогула»,— отметили в суде.
На судебном заседании подсудимая утверждала, что действовала в рамках своих полномочий. Однако суд признал ее виновной. Помимо штрафа, с Вавилиной взыскали 190 тыс. рублей на оплату представителя потерпевшего. Приговор не вступил в законную силу.