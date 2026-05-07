Интернет в каждый дом: «Ростелеком» протянул гигабитную сеть в Куйбышевский район Ростовской области

«Ростелеком» построил современную оптическую сеть связи в хуторах Зайцево, Русско-Лютино и Кринично-Лугском Куйбышевского района Ростовской области. Более полутора тысяч семей теперь могут пользоваться цифровыми сервисами на скорости до 1 Гбит/с — без задержек при видеозвонках, онлайн-обучении или просмотре фильмов в высоком качестве.



Проект реализован за счет собственных инвестиций компании. Специалисты национального провайдера проложили более 25 км оптических линий от ранее установленных в рамках программы УЦН 2.0 («Устранение цифрового неравенства») базовых станций мобильной связи до домов сельчан. Это позволило обеспечить доступ к интернету сразу в трех населенных пунктах и создать основу для дальнейшего развития цифровой среды в районе.

Андрей Прищемихин, директор Ростовского филиала «Ростелекома»: «Зайцево, Русско-Лютино и Кринично-Лугский расположены в устьях рек Средний Тузлов и Верхний Тузлов. Сложный рельеф местности потребовал нестандартных инженерных решений. Долгое время эти малонаселенные хутора оставались вне зоны внимания операторов связи: вложения в инфраструктуру считались экономически неоправданными. Мы нашли способ обеспечить базовую потребность современного человека в доступе к цифровым сервисам и здесь».

Для подключения абонентов в частном секторе применяется технология GPON: оптическое волокно заводится непосредственно в жилой дом, что гарантирует высокую скорость и стабильность соединения. Один кабель позволяет одновременно пользоваться интернетом, телевидением и другими цифровыми сервисами, делая доступ к современным возможностям простым и удобным.

Виталий Кравченко, житель хутора Кринично-Лугский: «Раньше у нас вообще не было интернета, поэтому оптику ждали давно, писали во все инстанции и даже заранее подавали заявки на подключение. Сейчас все по-другому: в доме сразу несколько устройств, и все работает одновременно без сбоев. Можно спокойно смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре Wink, общаться и пользоваться всеми привычными сервисами. Жизнь стала яркой, будто в доме, который до этого освещали керосиновой лампой, появилось электричество».

«Ростелеком» предлагает жителям Ростовской области роутеры с поддержкой Wi-Fi 6, обеспечивающие высокую скорость и стабильное соединение даже при большой нагрузке. Наибольшей популярностью у абонентов компании в Куйбышевском районе пользуется тарифный план «Семейный». Он объединяет интернет на скорости до 500 Мбит/с, онлайн-кинотеатр Wink и мобильную связь, к которой можно бесплатно подключить до пяти человек.

За последние четыре месяца «Ростелеком» построил оптическую инфраструктуру для 24 малых населенных пунктов Ростовской области, предоставив возможность подключить цифровые сервисы 4,5 тыс. семей, проживающим в частном секторе Волгодонска, а также в хуторах и поселках Азовского, Веселовского, Багаевского, Красносулинского и Куйбышевского районов. В настоящее время оптическая инфраструктура национального провайдера охватывает более 73% домохозяйств региона.

