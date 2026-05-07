Новгородская область направит более 270 млн рублей на развитие туризма

В 2026 году Новгородская область направит свыше 270 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщил губернатор Александр Дронов. Средства пойдут на обустройство маршрутов, сервис и расширение событийной программы — регион, который в прошлом году посетили более 2,6 млн туристов, рассчитывает на дальнейший рост турпотока.

Власти рассчитывают, что развитие инфраструктуры и событийного туризма позволит нарастить турпоток в регион по итогам 2026 года

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Власти рассчитывают, что развитие инфраструктуры и событийного туризма позволит нарастить турпоток в регион по итогам 2026 года

«В своем послании к депутатам областной Думы говорил, что в прошлом году регион посетили более 2,6 млн туристов. Чтобы их становилось больше, мы развиваем инфраструктуру — от размещения до сервиса и маршрутов, в том числе для автопутешественников»,— сообщил глава региона.

Среди ключевых событий сезона — фестиваль молодого кино «Новое движение», который впервые пройдет не только в Великом Новгороде, но и в Старой Руссе. Расширится и география театрального фестиваля имени Достоевского — к нему присоединится Валдай. Летний сезон по традиции откроет проект «Новгородское лето».

Кирилл Конторщиков