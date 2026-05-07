В Самарской области с администрации района взыскали компенсацию за нападение собаки на ребенка

Суд удовлетворил требование прокуратуры взыскать с администрации Борского района компенсацию морального вреда, полученного ребенком в результате нападения собаки. В пользу несовершеннолетнего взыскано 100 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации ведомства, в с. Борское несовершеннолетнего укусила бродячая собака, ребенку потребовалась медицинская помощь. На орган местного самоуправления возложена обязанность по организации надзора за животными без хозяев. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда.

Руфия Кутляева