Вологодская область возглавила рейтинг регионов по приросту рождаемости

Вологодская область заняла первое место среди российских регионов по приросту суммарного коэффициента рождаемости в марте 2026 года. Об этом сообщили в Росстате.

В региональном правительстве рост показателя связали с мерами стимулирования рождаемости, включая финансовую помощь семьям

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

По итогам марта показатель в регионе достиг 1,39 единицы, прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 0,071 единицы. Область обошла Нижегородскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ, которые долгое время лидировали в рейтинге.

Результат Вологодчины оказался выше средних значений как по Северо-Западному федеральному округу (1,212), так и по России в целом (1,359).

В региональном правительстве рост показателя связали с мерами стимулирования рождаемости, включая финансовую помощь семьям.

Карина Дроздецкая