VK Fest объявил вторую волну лайнапа в Казани, Петербурге и Москве

Организаторы VK Fest раскрыли вторую волну лайнапа фестиваля в трех городах. В Казани, Санкт-Петербурге и Москве к ранее заявленным артистам добавятся новые исполнители, сообщили «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Санкт-Петербурге (4–5 июля, Парк 300-летия) на Синей сцене выступят МОТ, Клава Кока, Ева Власова, FEDUK и Артур Пирожков

Фото: пресс-служба «ВКонтакте» В Санкт-Петербурге (4–5 июля, Парк 300-летия) на Синей сцене выступят МОТ, Клава Кока, Ева Власова, FEDUK и Артур Пирожков

Фото: пресс-служба «ВКонтакте»

В Казани, где фестиваль пройдет 7 июня у Центра семьи «Казан», во вторую волну вошли FEDUK, Дима Масленников и Клава Кока. Ранее были анонсированы выступления Татьяны Куртуковой, группы «Сироткин», Ришата Тухватуллина, Доры и Zivert.

В Санкт-Петербурге (4–5 июля, Парк 300-летия) на Синей сцене выступят МОТ, Клава Кока, Ева Власова, FEDUK и Артур Пирожков. На Белой сцене — Baby Cute, Lida, OG Buda, Слава КПСС, тима ищет свет, Полка, Словетский и Moreart. На Фиолетовой сцене — Ульяна Мамушкина, ARUSTAMOV, Cheese People, osiwoy и SKY RAE.

В Москве (18–19 июля, ВДНХ) на Синей сцене добавлены Ева Польна, IOWA, группа PIZZA, OG Buda, BLIZKEY и JONY. На Белой сцене — Словетский, Антоха МС, Lida, SALUKI, Слава КПСС, тима ищет свет, Moreart. На Фиолетовой сцене — Ульяна Мамушкина, ARUSTAMOV, ПЛУТТО, Cheese People, osiwoy, Nomad Punk, SKY RAE, Катюша, CHEBANOV и Полка.

Первая волна участников включала t.A.T.u., Zivert, Татьяну Куртукову, Markul, Дору, ARTIK & ASTI, Tesla Boy, Boulevard Depo и других. В Москве и Санкт-Петербурге также запланированы выступления двух секретных гостей. Организаторы обещают пополнение лайнапа. Следить за анонсами советуют в официальном сообществе VK Fest.

Карина Дроздецкая