Почти всем жителям пострадавшего от БПЛА дома разрешили вернуться домой

Завершено обследование дома, пострадавшего сегодня при атаке беспилотника, сообщает в своих соцсетях мэр Перми Эдуард Соснин. «Повреждены остекление квартир, кровля над третьим подъездом и перекрытия в чердаке. Угрозы обрушения нет», - отметил градоначальник. Всем жителям, кроме одной квартиры разрешили вернуться домой. В наиболее пострадавшей квартире потребуется разборка части кровли и уборка мусора. Жильцы этой квартиры разместятся у родственников, уточнил мэр. Средства на ликвидацию последствий будут выделены из городского бюджета. Ремонтом и восстановлением остекления будет заниматься Фонд капитального ремонта.