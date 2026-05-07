Казань вошла в число лидеров по росту сделок с новостройками

В апреле Казань стала одним из лидеров среди городов-миллионников России по росту числа сделок на рынке новостроек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора компании «Этажи» Юлию Бочарникову.

По сравнению с мартом количество сделок в столице Татарстана выросло на 31,7%. Более высокий показатель зафиксировали только в Екатеринбурге, где рост составил 43,8%.

Также в число лидеров вошли Москва (+24,1%) и Пермь (+24%). В среднем по городам-миллионникам России в апреле рынок новостроек вырос на 6,8% после снижения в марте на 15,6%.

