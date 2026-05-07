Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

На стенах Казанского Кремля запустят 480-метровую новостную строку

Во время проведения XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» на стенах Казанского Кремля появится новостная бегущая строка длиной 480 метров. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

Строка будет работать с 14 по 16 мая и расположится от Безымянной до Спасской башни. На электронном табло планируют транслировать новости форума, информацию о ключевых событиях деловой программы и комментарии экспертов.

Кроме того, впервые в рамках форума на мечети Кул-Шариф покажут проекционное шоу с визуальными образами, посвященными национальной культуре и истории Татарстана.

Анна Кайдалова