Positive Technologies выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры головной компании Positive Technologies — ПАО «Группа Позитив» — одобрили дивиденды за 2025 год. Выплата на одну акцию составит 28,08 руб. Лица, имеющие право на получение дивидендов, определятся к 17 мая.

Формально источником выплат станет чистая прибыль за первый квартал 2026 года — это связано с внутригрупповым распределением прибыли и необходимостью ускорить перечисление средств.

Согласно дивидендной политике «Группа Позитив» должна направлять на дивиденды от 50% до 100% чистой управленческой прибыли (NIC) по итогам года при соотношении чистый долг / EBITDA ниже 2,5х. В последний раз компания выплачивала дивиденды в 2023 году.

По итогам года чистая прибыль Positive Technologies по МСФО выросла почти вдвое и достигла 7,27 млрд руб. Выручка увеличилась на 26%, до 30,9 млрд руб. Объем оплаченных отгрузок составил 33,6 млрд руб., что на 40% выше показателя предыдущего года.

Positive Technologies — российский разработчик решений в области информационной безопасности, основан в 2002 году. Руководит организацией Денис Баранов. Акции торгуются на Московской бирже под тикером POSI с декабря 2021 года. Капитализация на начало апреля 2026 года — около 80 млрд руб.