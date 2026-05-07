Мошенники начали звонить и писать от имени зампреда правительства Коми

Правительство Республики Коми предупредило жителей и организации о новой мошеннической схеме. Злоумышленники звонят с номера 8 (980) 499-28-57, представляются заместителем председателя правительства региона А.В. Садаевым или его доверенными лицами и под разными предлогами просят перечислить деньги. Также зафиксирована поддельная рассылка писем с аналогичными требованиями.

Граждан и руководителей предприятий призывают сохранять бдительность

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В Администрации главы региона подтвердили, что подобные звонки и письма не имеют никакого отношения к деятельности А.В. Садаева и Правительства Коми»,— сообщили власти.

Граждан и руководителей предприятий призывают сохранять бдительность, не переводить средства по просьбам из непроверенных источников и перепроверять любые обращения через официальные каналы связи правительства. О фактах мошенничества необходимо незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. Не исключено, что злоумышленники могут использовать и другие телефонные номера.

Кирилл Конторщиков